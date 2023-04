Sebastian Ströbel: Trauriges "Bergretter"-Aus! Das Ende ist besiegelt

Markus Kofler hat genug von Ramsau! Die letzten Wochen waren sehr turbulent bei den "Bergrettern". Polizistin Jessika Pollath wurde auf tragische Weise aus dem Leben gerissen. Diese Krise bewegte auch Kollegen Simon dazu, einen großen Schnitt zu wagen und sich ein neues Leben weit weg von Ramsau aufzubauen. Ein ziemlicher Schock für alle Fans der "ZDF"-Serie.

Doch nun folgt bereits der nächste Hammer! Auch Serien-Star Sebastian Ströbel scheint die Zelte in Ramsau langsam abbauen zu wollen. Denn in der zuletzt ausgestrahlten Folge entschied sich der Gebirgsretter dazu, seine alte Heimat in den Bergen hinter sich lassen zu wollen. Gemeinsam mit Nina will Markus Kofler nach Nepal reisen und im Himalaya-Gebirge Abenteuer erleben.

Eine Entscheidung, die nicht nur Fans, sondern auch Serienkollegen hart trifft. Immerhin hauchte Schauspieler Sebastian Ströbel seiner Rolle "Markus" stolze 10 Jahre lang Leben ein. Auf Instagram bekunden zahlreiche Zuschauer ihren Unmut über die Entwicklungen in den Bergen: "Wenn die Staffel so weiter geht, steht Tobi bald alleine da!" oder "Was??? Die Bergretter ohne dich geht GAR nicht", schrieben die User.

Ob Sebastian Ströbel seine Rolle als Markus Kofler wirklich aufgibt, wird sich im Staffelfinale am 13. April zeigen...

