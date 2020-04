Sebastian Preuss: Heftige Vorwürfe nach Fake-Outing!

Reddit this

Das ging nach hinten los! Nachdem Sebastian Preuss seine Follower am 1. April mit einem gefakten Outing veräppelte, hagelt es heftige Kommentare.

Eigentlich wollte sich "Bachelor" am 1. April nur einen kleinen Scherz erlauben. "Ich glaube es ist an der Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken", schrieb er auf . "Aus meinem besten und langjährigen Freund ist mein geliebter Schatz Criz geworden." Die Follower witterten sofort, dass es sich um einen Fake handelt. Und das kommt überhaupt nicht gut an...

Heftiger Shitstorm für Sebastian Preuss

Viele Follower finden die Aktion unmöglich. Unter Sebastians Post sammeln sich Hass-Kommentare wie "Wenn das ein Aprilscherz sein soll, dann ist das absolut nicht witzig und eine Beleidigung allen homosexuellen Männern " und "Toppt an Geschmacklosigkeit fast das mit dem Schwan..."

Auch einige machen ihrem Ärger Luft. So kommentiert beispielsweise Influencer Riccardo Simonetti: "Für dich ist das bestimmt keine große Sache, aber jeder Teenager, der noch damit hadert, sein wahres Ich der Welt zu zeigen, kann das morgen nicht einfach zurücknehmen. Jeder Mensch, der es schafft ein Coming Out hinter sich zu bringen, hat meist einen langen Weg mit persönlichen Konflikten hinter sich und das hat Respekt verdient und sollte nicht benutzt werden, um ein paar Lacher zu kassieren. Ein bisschen mehr Empathie bitte."

Auch Drag Queen Katy Bähm ist entsetzt von Sebastians Aktion. "Ich bin sehr fassungslos über diesen Post. Es mag für dich ein harmloser Aprilscherz sein, aber für viele von uns, die wirklich schwul sind, ist das hart. Wir werden von unseren Familien verstoßen und können teilweise nicht frei leben. Sich über so ein intensives Thema wie Outing lustig zu machen, ist nicht korrekt. Denk drüber nach. Vielleicht merkst du, dass dieses Thema kein Aprilscherz ist.

Sebastian Preuss entschuldigt sich

Und Sebastian? Der sieht mittlerweile ein, dass er mit seinem Post über die Stränge geschlagen hat. "Ich möchte mich von Herzen bei allen Menschen entschuldigen, die sich von meinem heutigen Post angegriffen gefühlt haben! Es war nie meine Absicht jemanden zu verletzten, oder gar in seiner Art zu leben und zu leben, anzugreifen", schreibt er in einem langen Statement. "Für mich ist Homosexualität etwas so Alltägliches, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, wie dieser Scherz interpretiert werden könnte. Ich habe viele schwule Freunde und kann nur nochmal sagen, dass ich niemals jemanden zu nahe treten wollte."

