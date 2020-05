"Seinfeld"-Darsteller Richard Herd ist tot! Der Schauspieler schloss am vergangenen Dienstag für immer seine Augen.

Richard Herd startete seine Karriere in den 1970er Jahren

Schon 1970 feierte Richard Herd sein Filmdebüt in "Hercules in New York" an der Seite von . In den darauffolgenden Jahrzehnten war er in zahlreichen weiteren Rollen zu sehen, darunter in "Die Unbestechlichen" und in "Get Out". Ebenfalls war er in einer Reihe von Serien wie, "Kojak - Einsatz in Manhattan", "Knight Rider", "Das A-Team", "Matlock", "Buffy - Im Bann der Dämonen" sowie in "Star Trek: Voyager". Besondere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle des Mr. Wilhelm in der US-Sitcom "Seinfeld".

Richard Herd verstarb in Kalifornien

Wie unter anderem durch "Variety" berichtet wird, verstarb Richard Herd am vergangenen Dienstag in seinem Haus in Kalifornien an den Folgen seiner Krebserkrankung. Der Schauspieler hinterlässt unter anderem seine Frau Patricia und seine Kinder Erica und Rick. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Richard Herd stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

