Selbstmorddrama: Paar an Neujahr von U-Bahn überrollt

Die Geschichte ist verstörend. Grausamer hätte das neue Jahr für ein Paar aus Berlin nicht beginnen können. Wie bekannt wurde, haben ein Mann und seine Freundin probiert, sich an einer U-Bahn-Station in Berlin das Leben zu nehmen.

Paar wird von U-Bahn überrollt

Am U-Bahnhof Weberwiese im Bezirk Friedrichshain probierte sich ein Paar in der vergangenen Nacht das Leben zu nehmen. Beide Personen wurden dabei von der U-Bahnlinie U5 überrollt. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Paar wollte Selbstmord begehen

Wie bekannt wurde, wollte das Paar angeblich Selbstmord begehen. So berichtet es "Bild". Während der Mann schwer Verletzt überlebte, verstarb seine Freundin an ihren schweren Verletzungen. Der Bankverkehr war vorübergehend unterbrochen, wurde nach einiger Zeit jedoch wieder aufgenommen.