Selena Gomez: Bittere Enttäuschung!

Es wird nicht ruhig bei und ! Obwohl die beiden seit mehreren Jahren getrennt durchs Leben gehen, machen in der letzten Zeit immer wieder neue Negativ-Schlagzeilen die Runde. So auch jetzt...

Hailey Bieber: Schock-Enthüllung! Sie hat einen Gendefekt

Selena Gomez schießt gegen Justin

Erst kürzlich wendete sich Selena Gomez mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit, in der sie darüber berichtete, dass sie froh darüber ist, dass sie die Beziehung zu Justin hinter sich lassen konnte. Wie die berichtet, lief es mit den beiden teilweise sogar so schlecht, dass die sich regelrecht seelisch misshandelt fühlte. Definitiv harte Worte, die Justin scheinbar nicht auf sich sitzen lassen möchte. So teilt er nun gegen seine Ex aus...

Justin holt zum Gegenschlag aus

Gerade erst feierte von Justins Dokumentation "Seasons" Premiere und sorgte bei seinen Fans für ordentlich Aufsehen. Justin plaudert darin nämlich ganz unverblümt über sein Privatleben. Doch damit nicht genug! Ebenfalls nutzt er die Gelegenheit, um gegen Selena auszuteilen. So erklärte er: "Ich bin wirklich glücklich darüber und ich hab echt die coolste Frau (anm. d. red. Hailey) von allen, sie ist einfach unglaublich." Autsch! Ob zwischen Justin und Selena wohl jemals wieder Ruhe einkehren wird? Wir können gespannt sein...

