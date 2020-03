Selena Gomez: Bittere News! Erneuter Psycho-Kollaps?

Oh je! Es wird nicht ruhig bei ! Erst im vergangen Jahr machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, in denen davon berichtet wurde, dass es Selena psychisch nicht gut gehen soll. Doch obwohl sich die Sängerin auf dem Weg der Besserung befand, überrascht sie ihre Fans nun erneut mit einer traurigen Nachricht...

Selena Gomez rechnet mit Ex-Justin Bieber ab

Selena und Justin lieferten sich in den vergangenen Wochen einen indirekten Schlagabtausch, in dem immer wieder ihre Beziehung thematisiert wurde. Selena ging dabei sogar so weit, dass sie die Zeit mit ihrem Ex als seelische Misshandlung bewertete. Für Justin und auch für Selene alles andere als leicht. Doch während sich die Sängerin, trotz ihres Seelen-Strips, stets selbstbewusst zeigte, bricht sie nun erneut ihr Schweigen und verrät, dass es in ihrem Inneren nicht immer rosig aussieht...

Selena ist oft kraftlos

"An manchen Tagen, wenn ich aufwache und genervt bin, denke ich: 'Ich werde für immer alleine sein'. Aber nach 15 Minuten geht dieses Gefühl weg und ich sage mir: 'Ich weiß, dass es da draußen für jeden jemanden gibt'", erklärt Selena nun laut dem -Portal "Just Jared". Oh je! Wie traurig! Selena ist also scheinbar gerade auf der Suche nach einem neuen Mann fürs Leben. Ob Selena diesen wohl in der nächsten Zeit finden wird? Wir können gespannt sein...

