Selena Gomez: Bizarre Liebes-News nach der Trennung von Justin Bieber

Schmetterlinge im Bauch und Herzklopfen – hach, wie schön es doch wäre, wieder verliebt zu sein! Das findet auch (26). Nach der tragischen Trennung von Justin Bieber (24) und dem Kurzzeit-Flirt mit ihrem Kumpel Caleb Stevens ist die Texanerin nun endlich wieder bereit für eine richtige Beziehung. Und damit es auch garantiert ein Happy End gibt, hat sich Sel diesmal Hilfe vom Profi geholt! Hollywoods Liebes-Guru Matthew Hussey (31) soll ihren Beziehungsstatus so schnell wie möglich wieder in „vergeben“ ändern, heißt es aus Selenas Umfeld.

Selena Gomez: Fiese Klatsche für Ex-Justin Bieber!

Auf seinem -Account postet der Flirt-Fachmann täglich Weisheiten wie: „Um eine neue Liebesgeschichte zu beginnen, muss man die alte hinter sich lassen.“ Und: „Gute Männer existieren! Aber um sie zu finden, muss man erst mal die falschen loswerden.“ Also wenn das nicht perfekt zu Selenas Situation passt...

Selena schwört auf den Date-Doktor

In seinem Liebes-Ratgeber „Get the Guy“ – ohne den Selena Freunden zufolge derzeit nicht mal mehr aufs Klo geht – erklärt Matt außerdem die fünf wichtigsten Schritte zum Dream-Date – die wir hier natürlich sofort allen Singles verraten:

Sei du selbst und nicht, wie er dich gerne hätte. Achte auf deine Körpersprache und lach auch mal. Mach dich rar, wenn er dich anspricht. Das steigert sein Interesse. Trau dich was! Wenn er dir gefällt, steck ihm heimlich deine Nummer zu. Er wird total überrascht sein! Wenn ihr datet, beanspruch so viel seiner Zeit wie möglich. Deine Konkurrenz schläft schließlich nicht!

Tja, zugegeben, wir sind selbst überrascht, mit welch schlichten Dr.- -Tricks man es in zum Experten für Beziehungsanbahnung bringen kann. Und noch mehr darüber, dass Matts müde Flirt-Faustregeln bei anderen Promi-Ladys offenbar schon gefruchtet haben. Zum Beispiel bei Ex-„Desperate Housewife“ (43): „Matthew ist wirklich ein Genie. Sein Verständnis für Liebe und Beziehungen macht ihn einfach zum besten Liebes-Guru der Welt. Sein Buch ist der perfekte Ratgeber für jeden, der sich nach Liebe sehnt“, schwärmt die Schauspielerin von seinen Kuppel-Kräften.

Und auch Sängerin Camila Cabello (21) setzte auf der Suche nach ihrem Traummann auf Matthews Tricks. Am Ende fand sie ihn tatsächlich, und zwar in dem Beziehungs-Coach persönlich, weil der sich bei seiner Mission „Finde den Richtigen“ in die hübsche Kubanerin verliebte. Matts Masche scheint also zu ziehen...