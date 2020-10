Selena Gomez: Depressions-Beichte

In einem Live-Video bei Instagram erklärt Selena, wie sehr ihr die Corona-Krise und besonders der Lockdown zu schaffen gemacht hat. "Am Anfang konnte ich nicht gut damit umgehen. Ich fing nur langsam an depressiv zu werden. Mein Job verlangt es viel auf Reisen zu sein, mit Leuten zusammen zu arbeiten und die Menschen glücklich zu machen. Das macht mich auch glücklich, aber genau das war das Problem in dieser Zeit, erklärt sie ganz offen.

Doch die 28-Jährige kämpfte dagegen an. Sie verbrachte die Zeit mit ihren Liebsten, konzentrierte sich auf ihre Musik. Mit Erfolg!