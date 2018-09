Selena Gomez: Diese drastische Entscheidung verändert alles!

Reddit this

musste in letzter Zeit einiges durchmachen. In der Vergangenheit kämpfte sie immer wieder mit Depressionen und Angstzuständen. Außerdem wurde ihr letztes Jahr eine Niere transplantiert. Dann musste sie auch noch mitansehen, wie sich ihre große Liebe mit einer anderen verlobte. Dass ihre gute Freundin Demi Lovato vor wenigen Wochen fast an einer Überdosis gestorben wäre, brachte das Fass dann endgültig zum Überlaufen. Ihr ist schlagartig bewusst geworden, wie kaputt machen kann.

Neues Leben in Orange County

Um endlich etwas zur Ruhe zu kommen, verkaufte sie ihre Villa in Los Angeles - und zog mit ihrer besten Freundin Raquelle Stevens ins 30 Meilen entfernte Orange County. "Es ist so eine Erlösung. Los Angeles wurde wirklich zu klaustrophobisch für mich. Ich bin zur Einfachheit zurückgekehrt und das macht mich verdammt glücklich", erzählte sie vor kurzem der amerikanischen "Elle". Außerdem soll Selena sich weitestgehend vom Internet fernhalten - und ihren Freundeskreis gründlich ausgesiebt haben. "Heute kann sie ihre Freunde an einer Hand zählen und glaubt fest daran, dass es nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität ankommt", verriet ein Insider "InTouch".

Selena will ihre zweite Chance nutzen

Um sich etwas abzulenken, widmet sich die Sängerin in letzter Zeit vermehrt sozialen Projekten. Derzeit macht sie ein Praktikum in einer Organisation, die sich für Opfer von Menschenhandel einsetzt. "Sie hat gelernt, nichts mehr als selbstverständlich anzusehen. Sie weiß, dass sie eine zweite Chance bekommen hat - und will diese auf keinen Fall vermasseln."