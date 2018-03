Ohje, es wir nicht ruhig um Selena Gomez und Justin Bieber. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die beiden eine Beziehungspause einlegen wollen. Der Grund: Der öffentliche Druck soll ihr Liebes-Glück zerstört haben. Die neusten Informationen geben allerdings neue Details zu ihrem Liebesleben preis. Nicht die Öffentlichkeit soll Justin und Selena auseinandergebracht haben, sondern eine ganz bestimmte Frau.

Justin Bieber & Selena Gomez: Das sagt seine Mutter zum Liebes-Comeback

Selena Gomez und Justin Bieber: Steht ihre Liebe vor dem Aus?

Die Nachricht von der Beziehungspause zwischen Selena und Justin war ein Schock für alle Fans. Obwohl sich die beiden in der letzten Zeit immer wieder glücklich in der Öffentlichkeit präsentierten, scheint ihre Liebe keine Zukunft zu haben. Doch damit nicht genug. Wie jetzt bekannt wurde, soll eine Frau die Schuld an dieser traurigen Entwicklung tragen: Selenas Mutter. Während die Familie von Justin Selena wieder herzlich aufnahm, Selena war sogar auf der Hochzeit von Justins Vater eingeladen, scheint Selenas Mutter immer noch Probleme mit der Liebe ihrer Tochter zu haben.

Selena Gomez und Justin Bieber: Selenas Mutter hat kein Vertrauen

Wie ein Insider dem US-Magazin "Weekly" berichtet haben soll, soll Selenas Familie nach wie vor kein Vertrauen gegenüber Justin haben. So heißt es von dem Insider: "Selena und Justin haben beschlossen eine Pause einzulegen, hauptsächlich wegen Selenas Mutter und der Missbilligung, die sie Justin entgegenbringt. Justins Familie liebt Selena, aber ihre Familie hat sie in eine sehr schwierige Situation gebracht, weil sie Justin immer noch nicht vertrauen." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ihre Beziehung zu Justin hat die Verbindung zu ihrer Mutter beeinflusst, und das ist schwer für sie, weil sie ihrer Mutter sehr nah ist. Ihre Mom war ihr Fels, als sie gesundheitliche Komplikationen hatte."

Obwohl Justin nach dem Liebes-Comeback mit Selena verkündete, dass er eine Therapie mit Selenas Mutter anstreben würde, um ihre Differenzen zu beheben, scheint sein Plan kein Erfolg zu versprechen. Ob Selena und Justin trotzdem wieder zueinander finden? Wir können gespannt sein...