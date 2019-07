Selena Gomez: Dieses Foto sorgt für Aufsehen!

Reddit this

In den letzten Monaten war es ruhig bei ! Nachdem bekannt wurde, dass sich die Beauty in psychologische Behandlung begab, kam kaum eine Info von ihr an die Öffentlichkeit. Umso schöner somit, ein jetzt aufgetauchtes Foto der Sängerin...

Selena Gomez ging es nicht gut

Es stand nicht gut um Selena Gomez. Wie vor einigen Wochen bestätigt wurde, verbrachte die Sängerin einige Zeit in der Rehab, um ihre Psyche zu stabilisieren. Damals hieß es immer wieder, dass sie immer noch unter der Trennung von ihrem Ex leiden würde. Doch jetzt die schöne Neuigkeit! Wie nun ein Foto zeigt, scheint es Selena endlich wieder besser zu gehen!

Selena wirkt endlich wieder glücklich

Via lässt nun ausgerechnet Selenas Mama Mandy die süße Bombe platzen und teilt ein Schnappschuss von sich und ihren Töchtern. Darauf zu sehen sind Sel, Mandy und Sels kleine Schwester Gracie, wie sie fröhlich in die Kamera lächeln! Ein Foto mit Seltenheitswert! Ob in der nächsten Zeit noch mehr Bilder von Sel und ihrer Familie auftauchen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

