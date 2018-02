Selena Gomez: Dramatischer Rückfall!

Hinter Selena Gomez liegen keine leichten Zeiten. Die hübsche Sängerin litt lange unter Angststörungen und Depressionen, befand sich deshalb mehrere Monate lang in der Reha und sagte sogar ihre Welttournee ab. Ende des Jahres verkündete sie, dass es ihr nun endlich wieder besser gehe. Die Auszeit schien geholfen zu haben. Doch jetzt das: Laut des US-Magazins ‚People‘ hat sie sich in New York erneut in Therapie begeben!

Selena scheint demnach einen Rückfall erlitten zu haben. "Sie hatte das Gefühl, dass sie einfach weg musste und sich auf sich konzentrieren musste - ohne Ablenkung", berichtet ein Insider. "Sie kam sehr gestärkt zurück, möchte es aber später in diesem Jahr nochmal wiederholen." Vollständig genesen ist die 25-jährige also offenbar noch immer nicht.

Eigentlich kein Wunder, denn schon kurz nachdem sie letztes Jahr aus der Reha zurückkehrte, ereilten sie die nächsten Schicksalsschläge: Erst die Nierentransplantation, der sie sich aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung unterziehen musste, dann die Trennung von Musiker The Weeknd. Und jetzt sorgt auch noch ihr Liebescomeback mit Justin Bieber für ordentlich Wirbel. Ihre Familie ist angeblich entschieden gegen die Beziehung.

All das wurde Selena wohl einfach zu viel! Die zweiwöchige Therapie sollte ihr helfen, wieder Frieden zu finden. „Nach all dem Stress hatte sie das Gefühl, dass sie genau das brauchte", erzählt der Insider. Jetzt habe sie wieder neue Kraft getankt und starte schon bald mit neuer Musik durch. „Sie fühlt sich großartig und sieht großartig aus!“, heißt es weiter. Hoffentlich bleibt das diesmal auch so!