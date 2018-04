Selena Gomez: Erneutes Liebes-Comeback mit Justin Bieber?

Ohje, es wird nicht ruhig um Selena Gomez und Justin Bieber! Erst kürzlich erschütterte ihr Beziehungs-Aus die Öffentlichkeit. Wie es damals hieß, sollen die beiden dem Druck von außen nicht mehr standgehalten haben. Doch Justin schien sich schnell zu trösten. Kurz nach der Trennung von Selena war er bereits mit einer blonden Schönheit unterwegs. Doch jetzt die Wende! Wie es heißt, soll Selena immer noch an Justin denken und das auch noch täglich...

Justin Bieber & Selena Gomez: Die Situation droht zu eskalieren!

Justin Bieber und Selena: Liebes-Comeback in Sicht?

Wie ein Insider nun gegenüber "Hollywood Life" verraten haben soll, soll Justin immer noch in Selenas Kopf herumschwirren. Es soll dabei immer etwas geben, was ihn in ihr Gedächtnis zurückruft.

Dass diese Nachricht bei den Fans der schöne Brünetten und allen "Beliebers" für mächtig Aufsehen sorgt, ist definitiv kein Wunder! Selena und Justin würden ihrer Liebe durch ein erneutes Comeback zum dritten Mal eine Chance geben. Doch ist das überhaupt noch realistisch?

Justin Bieber und Selena Gomes: So geht es Selena wirklich!

Das sich die Selena-Justin-Fans auf ein Comeback der beiden freuen können, soll -trotz Selenas Gefühlslage- immer noch ausgeschlossen sein. So soll der Insider weiter berichtet haben: "Sie möchte ihren Fokus auf ihre emotionale, körperliche und spirituelle Gesundheit legen. Die Nierentransplantation hat ihr mehr abverlangt, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Nicht unbedingt in körperlicher, aber definitiv in mentaler Hinsicht."

Was jedoch an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Weder Selena noch Justin gaben dazu ein Statement ab. Ob sie ihre Anhänger dieses Jahr also doch noch mit einer süßen Liebes-News überraschen werden? Wir können gespannt sein...