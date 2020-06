Selena Gomez: Erotik pur in ihrem neusten Musikvideo!

Die Songzeile „Can’t keep my hands to myself“ ist definitiv Programm in dem heißen Clip.

Darin verkörpert Selena eine Stalkerin, die in die Villa ihres Angebeteten einbricht und sich während seiner Abwesenheit in völliger Ekstase auf seinem Bett räkelt. Dabei stellt sie sich vor, wie sie auf Tuchfühlung mit ihm geht. Erotische Sexszenen mit Co-Star Christopher Mason sind das Ergebnis ihrer Tagträume.

Zum Schluss zieht die 23-jährige komplett blank und nimmt ein heißes Bad in Christophers Badewanne. Mit diesem Musikvideo hat sie jetzt wohl endgültig das Image des heißen Männertraums weg. Da dürfte ihrem Ex Justin Bieber der Mund wohl offen stehen geblieben sein. Der soll ja angeblich noch immer nicht so richtig über Selena weg sein. Bei diesem Anblick irgendwie verständlich!