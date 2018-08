Selena Gomez: Fiese Klatsche für Ex-Justin Bieber!

Oh je, es wird nicht ruhig um und ! Nach Justins Verlobung mit Hailey überschlagen sich die Schlagzeilen dazu, wie Selena mit dieser Situation umgeht. Auf der eine Seite heißt es, dass Selena Justin und Hailey nur das Beste wünsche, andererseits wird behauptet, dass die unter Justins Liebes-Hammer mächtig leiden würde. Doch wie geht es Selena wirklich? Die neuste Info soll nun Klarheit verschaffen...

Obwohl schon des Öfteren darüber berichtet wurde, dass Selena sich für Justin und Hailey freuen würde, will ein "Insider" nun die ganze Wahrheit wissen. So berichtet dieser gegenüber " Life": "Selenas heimlicher Wunsch ist, dass Justin und Hailey niemals heiraten werden. Die Zeit, die sie mit Justin hatte, war die glücklichste in ihrem Leben und sie dachte immer, dass sie diejenige sein würde, die ihn mal heiratet." Welch üble Klatsche für Justin! Muss er etwa damit rechnen, dass Selena seine Hochzeitspläne sabotiert?

Selena Gomez: Wäre sie dazu in der Lage?

Das Selena die Hochzeitspläne von Justin und Hailey durchkreuzt, ist eher unwahrscheinlich. So will der Insider weiterwissen: "Sie würde sich niemals in die Beziehung einmischen und deshalb hält sie Justin gegenüber auch ihren Mund." Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass sich die Wogen bald glätten werden...