Es war DIE Liebesüberraschung des Jahres: und Hailey Baldwin sind verlobt! Vor knapp vier Wochen hielt der Teenie-Star auf den Bahamas um die Hand seiner Freundin an. "Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", schrieb er auf seinem -Account. Doch einer passt das ganze Liebesspektakel überhaupt nicht: Seiner Ex ! Sie will die Hochzeit unbedingt verhindern – und holt sich dabei Unterstützung aus seiner Familie...

Selena Gomez: So sehr leidet sie wegen der Verlobung von Justin Bieber wirklich

"Pattie wünscht sich ein Happy End für Justin und Selena"

Denn auch Justins Mutter Pattie Mallette ist die Verlobung ein Dorn im Auge sein. Sie kann Hailey nicht ausstehen - und hätte viel lieber Selena an der Seite ihres Sohnes gesehen. "Sie wünscht sich ein Happy End für Justin und Selena", erzählte ein Insider der "OK!". Die beiden sollen auch nach der Trennung immer noch im engen Kontakt sein. Für Hailey hat sie dagegen keine netten Worte übrig. " Pattie befürchtet, dass Hailey Justin nur als Karrieresprungbrett nutzt."

Selena Gomez: Schlimme Demütigung!

Liebt Justin immer noch seine Ex?

Jetzt haben Selena und Pattie einen Plan geschmiedet, um die beiden wieder auseinanderzubringen. Selena füttert sie regelmäßig mit geheimen Informationen. Angeblich soll Justin sie immer noch anrufen, weil er sie nicht vergessen kann. Pattie versucht jetzt die Mama-Karte auszuspielen. "Sie hat immer noch viel Einfluss auf ihren Sohn", so die Quelle. "Justin braucht den Segen seiner Mutter." Aber den wird sie ihm mit Hailey an seiner Seite sicher nicht geben...