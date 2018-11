Selena Gomez: Große Sorge! Ihre Fans sind außer sich!

Reddit this

Oh je, was ist nur mit Selena Gomez los?

Seit Wochen beschäftigt die Fans von nur eine Frage: "Wie geht es ihrem Idol?" Das traurige dabei: Von Selene fehlt nach wie vor jede Spur. Das diese Tatsache bei ihren Anhängern für jede Menge Besorgnis sorgt, ist somit kaum verwunderlich...

Selena Gomez: Neue Details zum Zusammenbruch! Ein Insider packt aus

Selena Gomez ist spurlos verschwunden

Nach der Meldung, dass sich Selena selbst in eine Klinik einwies, aus der sie einige Zeit später wieder entlassen wurde, ist es ruhig um den Star. Während Selena stets als DIE unangefochtene " "-Königin galt, liegt ihr letzter Post nun bereits zwei Monate zurück. Das diese Tatsache ihre Fans beunruhigt, wird vor allem anhand der Follower-Kommentare deutlich...

Die Fans haben Angst um Selena

Wie unter dem letzten Post der deutlich wird, vermissen ihre Anhänger ihr Idol. So kommentieren sie: Wir vermissen dich Selena" sowie "Du fehlst uns Selena". Was für traurige Worte! Wann uns Selena mit einem Lebenszeichen überraschen wird? Wir können weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt, wann die Sängerin den Schritt zurück in die Öffentlichkeit wagt!