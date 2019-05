Selena Gomez: Heimliche Dates! Ist er ihre neue Liebe?

Was ist nur bei los? In der letzten Zeit machte die hauptsächlich wegen ihres schlechten psychischen Zustandes von sich Reden. Nun die nächsten Neuigkeiten von Selena...

Selena Gomez: Ist er ihr neuer Freund

Obwohl immer wieder berichtet wird, dass Selena nach wie vor unter der Trennung von Ex-Freund Justin Bieber leiden soll, zeigt sich die Sängerin nun mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite. Die Schönheit wurde nämlich am Sonntag von Paparazzi dabei erwischt, wie sie mit einem Fremden das Disneyland in Kalifornien besuchte. Doch damit nicht genug! Selena war dabei zu beobachten, wie sie sich in der "Toy Story"-Bahn liebevoll an die Schulter des Unbekannten schmiegte. Ist Selena etwa frisch verliebt?

Selena Gomez: Sex-Verbot?

Ob es sich bei dem fremden Mann an Selenas Seite wirklich um ihre neue Liebe handelt, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass Selena erst kürzlich über ein selbstauferlegtes Sex-Verbot in dem Podcast "Dream It Real" sprach. Ob sie diese Pläne mittlerweile wieder über Bord geworfen hat? Bis jetzt äußerte sich Selena noch nicht zu den Ereignissen. Wir können also weiterhin gespannt sein...