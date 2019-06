Selena Gomez: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Jetzt ist es raus! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Selena Gomez in ihrem Instagram-Account alle Bilder von Justin Bieber gelöscht hat. Doch was steckte hinter dieser Aktion?

Bei ist ordentlich was los! In der letzten Zeit sorgte die Beauty hauptsächlich wegen ihrer psychischen Probleme für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Mittlerweile soll es Selena wieder besser gehen. Und auch die Trennung von , die Selena viele Monate zusetzte, soll die hinter sich gelassen haben. Dies zeigt jetzt auch das jüngste Ereignis...

Selena Gomez löschte alle Instagram-Bilder

Vor einigen Tagen sorgte Selena via für einigen Wirbel bei ihren Fans. Der Grund: Selena löschte alle Bilder in ihrem Account, die in der gemeinsamen Zeit mit ihrem Ex Justin entstanden. Viele ihrer Fans waren der Annahme, dass Selena dadurch zeigte, dass sie immer noch nicht über die Trennung von Justin hinweg ist. Doch jetzt die Überraschung...

Selena Gomez wollte sich befreien

Wie nun ein Insider gegenüber " Life" berichtet, wollte Selena durch das Löschen der Instagram-Bilder ein positives Zeichen für die Öffentlichkeit setzt: "Wenn überhaupt, war es eine positive Sache für sie, das letzte Bisschen von ihrer Instagram-Seite zu löschen, da sie sich bewusst ist, dass die Fans noch immer an der Idee von 'Jelena' festhalten." Ehrliche Worte, die verdeutlichen: Selena guckt optimistisch in die Zukunft. Zum Glück!