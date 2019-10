Selena Gomez: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Jetzt ist es raus! In den letzten Wochen hieß es immer wieder, dass Selena Gomez unter enormen Liebes-Kummer leiden soll. Grund dafür soll die Ehe zwischen ihrem Ex und Hailey gewesen sein. Gestern gaben sich die beiden dann das kirchliche Jawort. Für Selena jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Justin & Hailey Bieber: Die ersten Hochzeits-Fotos sind da!

Selena Gomez geht es gut!

Wie nun ein Insider berichtet, soll Selena den Liebeskummer um Justin endlich überwunden haben. So erklärt die Quelle gegenüber "Us Weekly": "Selena weiß, dass sie ohne Justin besser dran ist und dass es die gesündeste Entscheidung für sie gewesen war." Auch die kirchliche Hochzeit von Justin und Hailey soll Selena absolut nichts ausmachen. Ganz im Gegenteil sogar. Wie der Insider weiter wissen will, soll Selena auch endlich wieder offen für eine neue Liebe sein...

Selena ist bereit für Dates

"Sie ist offen für Dates, aber gerade fokussiert sie sich ausschließlich auf sich und genießt das Leben, so gut sie kann", erklärt der Informant! Was für Hammer- ! Ob uns Selena in der nächsten Zeit dennoch mit einem Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf die ersten Liebes-Bilder der beiden...

