Selena Gomez: Jetzt kommt endlich die ganze Wahrheit ans Tageslicht!

Was ist nur bei los? Vor einigen Wochen erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass sich Selena auf Grund ihres Gesundheitszustandes in eine Klinik einwies. Danach wurde es still um die - bis jetzt!

Justin & Hailey Bieber: Affären-Drama!

Selena legte Social Media Pause ein

Obwohl Selena als echte Social-Media-Queen bekannt ist, postete die Schönheit über mehrere Wochen hinweg kein Lebenszeichen von sich. Wie jetzt bekannt wurde, entschloss sich Selena aus einem ganz bestimmten Grund dazu. So erklärt ein Insider gegenüber " Life": "Nachdem sie vor drei Monaten mit Absicht aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, fühlt sich Selena nun viel besser." Ehrliche Worte, die zeigen: Selena musste eine Pause einlegen, um sich wieder vollständig zu erholen. Ein Fakt machte ihr dabei jedoch besonders zu schaffen...

Darunter litt Selena

Wie der Insider weiter berichtet, litt Selena vor allem unter der Tatsache, dass ihr Ex Justin so schnell in Hailey eine neue Frau fürs Leben gefunden hat. So fügt er hinzu: "Alles, was so schnell zwischen Justin und Hailey passiert ist, hat ihr Leben noch schwieriger gemacht. Sie war es leid, dass Leute sie ständig gefragt haben, wie sie damit zurechtkommt". Arme Selena! Ein Glück, dass die Beauty diese schlimme Zeit scheinbar hinter sich lassen konnte...