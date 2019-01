Selena Gomez: Jubel-News! Darauf haben ihre Fans SO LANGE gewartet!

Was für HAMMER-News von Selena Gomez! Obwohl es der Beauty in der letzten Zeit alles andere als gut ging, werden ihre Fans nun mit einer freudigen Neuigkeit überrascht...

ist zurück! Erst im September vergangen Jahres erklärte Selena ihren Fans, dass sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Im Oktober dann der Schock: Selena ließ sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Doch nun die Wende...

Selena Gomez: Neue Liebe mit diesem Hollywood-Hottie!

Selena feiert ihr Comeback!

Wie nun bekannt wurde, ist Selena auf Julia Michaels neuer EP "Inner Monologue Part 1" zu hören! Dies verriet zumindest Ex- -Sänger Niall Horan, der Julia für ihr neustes Werk ebenfalls zur Seite stand. Via " " verkündete der Hottie, dass Julia eine "sehr, sehr gute Freundin ist" und er "sehr stolz" auf die Zusammenarbeit sei. Doch damit nicht genug! Bei einem Blick auf die Titel ist zu lesen: "Anxiety" ft. Selena Gomez! Was für eine Überraschung! Und was sagt Selena dazu?

Selena freut sich auf 2019!

Obwohl sich Selena zu ihrer neusten Arbeit noch nicht äußerte, verriet sie in einem Post vor einiger Zeit: "Es gibt viel, worauf ich mich 2019 freue. Ich kann es gar nicht erwarten, die Projekte, an denen ich gearbeitet habe, mit euch zu teilen." Können sich ihre Fans somit auf noch mehr Arbeiten von Selena in diesem Jahr freuen? Wir können gespannt sein...