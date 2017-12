Selena Gomez & Justin Bieber: Hochzeits-Sensation!

Schöne Bescherung: Selena und Justin sind so happy über ihr Liebes-Comeback, dass sie an Weihnachten heiraten wollen.

Als Justin Bieber vergangenen Montag aus dem Restaurant „Il Pastaio“, 400 Canon Drive in Beverly Hills kam, lauerten ihm Dutzende Paparazzi auf. „Justin, wirst du Selena jetzt heiraten?“, fragte einer todesmutig – und bekam als Antwort ein seeehr breites Grinsen. Sicher lag das am Teller Ravioli di ricotta espinaci, den Justin sich gerade reingezogen hatte, aber dass er die Gerüchte über eine Blitz-Hochzeit nicht missmutig dementierte oder einfach ignorierte, überzeugte auch den letzten.

Jetzt geht’s bei Sel und Justin ganz schnell!

Bimmelimm, die Hochzeitsglocken läuten! „Nachdem Sel und Justin wieder zusammengekommen sind, haben sie nicht lange gezögert und direkt Heiratspläne geschmiedet. Selena ist sich einfach sicher, dass er der richtige Mann für sie ist“, verrät nun auch ein Insider. Zudem war es immer Selenas großer Traum, eine junge Braut zu sein: „Ich bin im konservativen Texas aufgewachsen. Es ist also allerhöchste Zeit, dass ich heirate und Kinder bekomme“, betonte die 25-Jährige erst vor Kurzem in einem Interview. Das Paar soll von Justins Stamm-Pastor Carl Lentz in dessen berühmter Hillsong Church in L.A. getraut werden – und zwar an Weihnachten!

Schließlich sind beide sehr gläubig – welches Vermählungs-Datum könnte also mehr tiefe Bedeutung haben als der Geburtstag von Jesus? Während der romantischen Zeremonie soll Selena ganz traditionell eine lange weiße Robe ihres Lieblingsdesigners Stuart Vevers tragen. Nur die Wahl der Brautjungfern und Trauzeugen könnte zum Problem werden – denn Selenas Liebste sind nicht gerade begeistert, dass sie und der 23-Jährige wieder zusammen sind (InTouch berichtete), die Hochzeit dürfte ihnen also erst recht nicht schmecken. Aber mal ehrlich: Wer will an Weihnachten schon der Grinch sein und zwei Liebende unglücklich machen? Eben.