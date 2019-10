Selena Gomez & Justin Bieber: Jetzt bittet sie um Frieden!

Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich veröffentlichte die Sängerin ihre neue Single "Lose You to Love Me". Viele sahen darin einen Seitenhieb gegen Selenas Ex Justin Bieber. Doch jetzt die Überraschung...

Justin Bieber & Hailey: Bittere Abrechnung mit Selena Gomez!

Haben Selena Gomez und Hailey Bieber stress?

Nachdem Selena ihre neue Single veröffentlichte, überschlugen sich dazu die Schlagzeilen. Song-Zeilen wie: "Du hast mich zerstört, das sehe ich jetzt. (...) Ich musste dich verlieren, um mich selbst zu finden. (…) Ich musste dich hassen, um mich selbst zu lieben. (…) Jetzt ist das Kapitel endgültig abgeschlossen. Ich verabschiede mich, ich verabschiede mich von uns", heizten die Gerüchte-Küche um Justins und Selenas Ex-Beziehung sogar so heftig ein, dass davon die Rede war, dass Selenas Song die Antwort auf Justins Hochzeit mit Hailey ist. Doch damit nicht genug...

Selena möchte keinen Streit

Wie nach der Veröffentlichung des Songs deutlich wurde, ist vielen Selena-Fans die Ehe von Justin und Hailey immer noch ein Dorn im Auge. So entbrannte via Social Media ein regelrechter Shitstorm gegen die neue Frau an Justins Seite. Eine Tatsache, die Selena absolut missbilligt. Via " " meldet sie sich nun zu Wort und verkündet: "Ich bin dagegen, dass Frauen andere Frauen schlecht machen und ich werde so auch niemals sein. Also bitte, seid nett zueinander - egal, in welcher Situation ihr gerade steckt. Wenn ihr meine Fans seid, dann seid bitte nicht fies, zu niemand." Ob dieser Apell Selenas Fans wohl zur Ruhe bringt? Wir können gespannt sein...

