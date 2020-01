Selena Gomez & Justin Bieber: Jetzt ist von Misshandlung die Rede!

Traurige Worte von ! Einst waren sie und ihr Ex das absolute Traumpaar. Dann folgte die traurige Trennung. Selena und Justin gaben ihrer Liebe kein Chance mehr. Wie schlecht es zwischen den beiden jedoch wirklich lief, war lange unklar - bis jetzt...

Selena Gomez ging es schlecht

Nach der Trennung von Justin machte Selena hauptsächlich durch ihren besorgniserregenden Gesundheitszustand von sich Reden. Dabei ging es ihr sogar so schlecht, dass sie sich für einige Zeit in psychologische Behandlung begab. In einem Interview, das vorliegt, berichtet Selena nun: "Man kann klar sagen, dass ich traurig war. Aber das ist mittlerweile ein entfernter Gedanke. Jetzt ist es anders. Ich habe nicht alles, aber ich bin etwas wert." Sie ergänzt: "Ich werde mich nicht abfinden, sondern warten. Ich will nicht eingebildet klingen, aber es ist eine Ehre, mit mir zusammen zu sein. Ich denke, ich bin ein guter Mensch und ich liebe Menschen von Herzen." Klingt ganz danach, als ob Selena neue Hoffnung geschöpft hat - zum Glück. Ein Detail, welches Selena aus ihrer Vergangenheit mit Justin preisgibt, sorgt bei ihren Fans dennoch für ordentlich Kopfzerbrechen...

Selena spricht von Misshandlung

"Ich werde nie wieder akzeptieren, so behandelt zu werden, wie das damals der Fall war", zeigt sich Selena selbstbewusst und fügt abschließend hinzu: "Sie (ihre Mama und Freunde, Anm. d. Red.) haben geweint, weil sie so stolz auf mich waren, dass ich einen ganz neuen Abschnitt meines Lebens erreicht habe, und zwar ohne die ganzen schrecklichen Dinge - die Misshandlungen, das emotionale Chaos." Doch was meint Selena mit dem Punkt "Misshandlung"? Was damals zwischen ihr und Justin genau vorfiel wollte sie jedenfalls nicht verraten. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie ihren Kampfgeist weiterhin beibehält...

Oh je! Was hat sich Justin damals nur dabei gedacht?