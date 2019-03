Selena Gomez: Kein Problem mit Biebers Vaterschaftsgerüchten

Wie der "Baby"-Interpret nun jedoch berichtet, habe die Schauspielerin die Gerüchte um seine Person sehr locker genommen. "Sie rief mich an und meinte: 'Hast du gesehen, was sie da im Internet schreiben?' Und ich nur: 'Ja.' Sie sagte daraufhin: 'Und?...' und ich entgegnete nur: 'Nein, das stimmt nicht.' Sie antwortete also: 'Danke, tschüss!' Und das war alles. Sie vertraut mir", berichtet der Musiker der "The Sunday Times". Im vergangenen Jahr hatte die damals 20-jährige Mariah Yeater behauptet, sie habe nach einem Konzert mit dem Popstar geschlafen und sei dabei von ihm geschwängert worden. Anschließend unterzog sich Bieber sogar einem DNA-Test, der bewies, dass er nicht der Vater des Kindes ist. © WENN