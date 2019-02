Selena Gomez: Liebes-Sensation! Was läuft mit Zac Efron?

Hinter liegen schwere Zeiten. Im September letzten Jahres wurde sie mit einem Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus gebracht. Wochenlang tauchte die Sängerin komplett unter. Doch jetzt gibt es endlich wieder erfreuliche Nachrichten. Ist Selena etwa wieder verliebt? Erst kürzlich wurde ihr ein Verhältnis mit Austin North nachgesagt, doch jetzt mischt sich eine dritte Person ein: ...

Werden Selena Gomez und Zac Efron das neue Traumpaar?

Zac hatte Selena nämlich auf abonniert. Die Fans sind bereits völlig aus dem Häuschen - und feiern die beiden schon als nächstes -Traumpaar. "Das wäre sooo toll", "Bitte lass es wahr sein!" und "Das wäre ein Traum", lauten nur einige der vielen Jubel-Kommentare.

Selena Gomez: Jubel-News! Darauf haben ihre Fans SO LANGE gewartet!

Und auch sonst spricht so einiges für eine Lovestory. Zac passt genau in Selenas Beuteschema. Ihr Ex sieht dem "Highschool Musical"-Star zum Verwechseln ähnlich. Die beiden trugen in der Vergangenheit nicht nur oft die gleichen Frisuren, sondern auch ähnliche Klamotten.

Zac machte einen Rückzieher

Blöd nur, dass Zac Selena nach nur drei Tagen wieder auf Instagram entfolgte. Etwa weil die Aufmerksamkeit zu groß war - und sie ihre Beziehung erstmal geheim halten wollen? Vielleicht überraschen sie uns ja demnächst mit einem Liebes-Outing...