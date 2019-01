Was für wundervolle Neuigkeiten von Selena Gomez! In einer süßen Liebes-Erklärung lässt die Beauty nun tief in ihr Innerstes blicken!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Selena für seine neue Single wieder vor dem Mikro stand. Nun die nächste Freudenbotschaft!

Selena Gomez bringt neue Single auf den Markt

Wie erst kürzlich bekannt gegeben wurde, brachte US-Sängerin Julia Michaels ihre neue EP "Inner Monologue Part 1" auf den Markt. Doch damit nicht genug! Bei der Single "Anxiety" holte sie sich tatkräftige Unterstützung von niemand geringerem als Selena Gomez! Für die Fans der eine absolute Jubel- . Schließlich machte Selena in der letzten Zeit hauptsächlich durch ihren kritischen Gesundheits-Zustand von sich reden. Wie glücklich aber auch Selena über diese Zusammenarbeit ist, verrät die Beauty nun in einer süßen Liebes-Erklärung...

Selena lässt Gefühls-Bombe platzen

Via " " wendet sich Selena nun mit liebevollen Zeilen an Julia und erklärt: "Meine süße Seelenschwester. Julia, du warst ein großer Teil meines Lebens. Du hast mir beigebracht, Mut zu haben, wenn ich Selbstzweifel habe. Dieses Lied liegt mir sehr am Herzen, da ich mich mit Angst auskenne und weiß, dass es vielen meiner Freunde auch so geht. Du bist niemals allein, wenn du dich so fühlst. Diese Botschaft ist dringend nötig und ich hoffe wirklich, es gefällt euch." Mehr Liebe geht wohl kaum. Ob uns Selena ihre Fans in diesem Jahr mit noch mehr Projekten überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!