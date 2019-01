Selena Gomez: Neue Liebe mit diesem Hollywood-Hottie!

Was für schöne Nachrichten von ! In der letzten Zeit machte Selena hauptsächlich wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes von sich Reden. Doch jetzt die Überraschung...

Justin & Hailey Bieber: Baby-Hammer!

Hat Selena in ihm eine neue Liebe gefunden?

Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, dass Selena ihrem Ex, Justin Bieber, immer noch nachtrauern soll, macht nun die Meldung die Runde, dass Selena momentan einen heißen Flirt mit Austin North am Laufen haben soll. So soll ein Insider gegenüber "Life & Style" berichtet haben: "Sie genießen es, Unternehmungen zu machen, die keinen Alkohol beinhalten. Obwohl Selena geraten wurde, sich nicht direkt in eine neue Beziehung zu stürzen - wer weiß, was die Zukunft bringt." Vor allem aber ihr Glaube soll die beiden ganz besonders zusammenschweißen.

Selena und Austin gehen gemeinsam in die Kirche

Erst an Silvester waren Selena und Austin dabei zu sehen, wie sie gemeinsam einen Gottesdienst in Los Angeles besuchten. Der Insider erläutert weiter: "Er kann den Druck, den das Berühmtsein mit sich bringt, nachvollziehen und wie Selena ist ihm der Glaube an Gott sehr wichtig." Klingt ganz danach, als ob Austin genau der richtige Mann für Selena ist. Wie es zwischen den beider weitergeht? Wir können gespannt sein...