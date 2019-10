Selena Gomez: Neuer Depri-Zusammenbruch nach Bieber-Hochzeit!

Reddit this

Arme ! Eigentlich schien sich die in der letzten Zeit wieder auf dem Weg der Besserung zu befinden! Doch jetzt das Traurige! Wie nun enthüllt wurde, soll die Sängerin nach der Hochzeit von Justin und Hailey mächtig leiden.

Justin Bieber & Hailey: Bittere Klatsche nach der Hochzeit!

Selena Gomez erlitt Zusammenbruch

Die Nachricht war ein Schock für ihre Fans, als bekannt wurde, dass sich Selena vor einigen Monaten in einer Psycho-Klink zurückzog, um neue Kraft zu schöpfen. Lange Zeit war es danach still um Selena. Doch im dieses Jahres dann die süße Überraschung! Die Sängerin meldete sich bei ihren Fans zurück und berichtete, dass es ihr endlich wieder besser geht. Für ihre Anhänger ein wahrer Grund zur Freude. Nun jedoch die bittere Wende...

Selena leidet

Wie Selena nun mit ihrer Community via " " teilt, liegt sie aktuell jeden Tag, zurückgezogen von ihren Freunden und ihrer Familie, im Bett sowie auf dem Sofa. Wie es scheint, hat Selena die Trauung von Hailey und Justin vor knapp zwei Wochen überhaupt nicht verkraftet. Oh je! Ob Selena in den nächsten Tagen wieder neuen Mut und neue Kraft schöpfen kann? Wir drücken ihr dafür auf alle Fälle die Daumen...

Hoppla! Diese Bilder dürft ihr euch nicht entgehen lassen: