Selena Gomez: Neuer Freund? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

Die Gerüchteküche brodelt gerade gewaltig! Angeblich sollen und Niall Horan ein Paar sein. Die ersten Liebesspekulationen kamen bereits 2015 auf, als die beiden angeblich knutschend auf der Geburtstags-Party von Jenna Dewan gesichtet wurden. Anschließend wurden die beiden immer wieder gemeinsam auf Events gesichtet. Die Fans sind bereits Feuer und Flamme. Es wurde sogar schon eine Petition gestartet, damit die beiden endlich ihre Liebe offiziell machen. Doch was ist wirklich dran an den Gerüchten?

Sind Selena Gomez und Niall Horan ein Paar?

Am Dienstag war Niall in der Radio-Show "Kyle and Jackie O Show" zu Gast. Klar, dass die Moderatoren nochmal genauer nachhakten, was mit Selena läuft. "Nicht schon wieder. Diese Petition läuft jetzt schon seit acht Jahren", reagierte er genervt. "Selena und ich sind einfach wirklich gute Freunde und wir haben den gleichen Freundeskreis. Ich erinnere mich noch an einen Artikel, in dem sie entweder in mein Haus ging oder gerade herauskam und alle dachten 'Sie sind zusammen!' Ich hatte ein Barbecue und es waren noch mindestens 15 andere Leute da! Das Ganze ist einfach typischer, absolut nutzloser Quatsch!" Wie schade! Selena und Niall wären wirklich ein schönes Paar. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich aus Freundschaft ja irgendwann doch noch Liebe...

