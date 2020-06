Reddit this

Selena Gomez: Oh, là, là, Orange! So geht ihr zartes Frühlings-Make-up

Den Look von einfach nachsschminken - so geht's:

Schritt 1

„Für ein lang anhaltendes, frisches Erscheinungsbild und ausreichend Schutz vor der Frühjahrssonne zunächst einen Foundation-Primer mit Lichtschutzfaktor auftragen“, erklärt der Make-up-Artist Luis Casco. Anschließend eine Foundation mit mattem Finish verwenden. Schatten unter den Augen mit etwas Concealer abdecken. Ein Puder sorgt für langen Halt. Die Wangenknochen und Nasenspitze mit einem Highlighter hervorheben und die Bäckchen mit etwas Blush betonen.

Schritt 2

Jetzt sind die Augen dran: „Nach einem Lid-Primer einen gold schimmernden Lidschatten auf das bewegliche obere Lid geben und verblenden“, so Casco.

Schritt 3

Entlang des unteren Wimpernkranzes und an den Augeninnenwinkeln ebenfalls den Goldton auftragen. Die Wimpern anschließend mehrmals tuschen und die Augenbrauen auffüllen.

Schritt 4

„Damit sich die Lippen geschmeidig anfühlen und die Farbe länger hält, zuerst einen Primer auftragen“, verrät der Visagist. Zum Schluss mit einem matten Rotorange ausfüllen.

Damit geht's

1. Lippenstift

Colour Pop: „Always on Cream to Matte Lippenstift“ in der Farbe „Out Loud“, Smashbox, ca. 24 Euro.

2. Blush

Kleines -Multitalent für unterwegs: „Jelly Sheer Lip & Cheek Rouge“, Avon, ca. 10 Euro.

3. Primer

Für langen Halt mit UV-Schutz: „Foundation Primer SPF 15“*, Mary Kay, ca. 27 Euro.

4. Lidschatten

Golden Girl: Der „Liquid Glitter Eyeshadow“ in der Farbe „Dirty Martini“ lässt sich auch mit den Fingern verblenden. Praktisch! E.l.f., ca. 6 Euro.

5. Mascara

Klimper-Wimpern: „High Beauty Vegan Volume Mascara“, Essence, ca. 4 Euro.

*Affiliate-Link