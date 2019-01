Oh je, was für furchtbare Neuigkeiten von Selena Gomez!

Es wird nicht ruhig um ! Erst vor einigen Wochen erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass sich Selena auf Grund eines Nervenzusammenbruches in eine stationäre Therapie begab. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Nach Zusammenbruch: Das sind die Pläne von Selena Gomez

Die Freundinnen von Selena haben Angst

Obwohl Selena die Klinik bereits verließ, soll es dem Sternchen nach wie vor sehr schlecht gehen. Dabei soll ihr Zustand aktuell sogar so kritisch sein, dass Selenas Freundinnen in großer Sorge um die sind. Sie sollen sich geschworen haben, Selena nicht aus den Augen zu lassen, aus Angst, dass sich die Ex von etwas antun könnte. Was für fruchtbare Neuigkeiten! Doch warum geht es Selena immer noch so schlecht?

Selena leidet!

Wie nun durch einen "Insider" berichtet wird, soll Selena nach wie vor unter der Trennung von Justin leiden. So erklärt dieser: "Sie spioniert ihm und Hailey mit einem Fake-Insta-Account hinterher, obwohl es sie fertigmacht, die beiden so happy zu sehen." Welch traurige Wahrheit! Ist zu hoffen, dass Selena diese schlimme Zeit, dank ihrer Freundinnen, übersteht...