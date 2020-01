Selena Gomez: Schock-Beichte! Jetzt bricht alles aus ihr heraus!

Oh je! Was für herzzerreißende Worte! Dass die letzten Monate für Selena Gomez alles andere als leicht waren, ist definitiv nichts Neues. Die Sängerin hatte nicht nur mit ihrer Psyche mächtig zu kämpfen, sondern leidet ebenfalls unter der Autoimmunkrankheit Lupus. Wie schlecht es ihr damit zeitweilen jedoch wirklich ging, war lange unklar - bis jetzt...

Selena Gomez musste viel Stärke beweisen

Selena musste in den vergangenen Jahren echt einiges ertragen! Sei es die Trennung von , ihre Lupus-Erkrankung, oder ihre Psyche! Doch Selena kämpfte sich immer wieder aus dem tiefen Tal der Tränen heraus. Während ihre Fans jedoch dachten, dass die Sängerin vor allem unter ihrer Psyche und der Trennung von Justin litt, setzt Selena ihre Luspus-Erkrankung weit aus mehr zu. Dies berichtet die nun zumindest in einer emotionalen Beichte, in der sie sehr intime Lebens-Details preisgibt...

Selena kämpfte um ihr Leben

2017 musste sich Selena einer schweren Operation unterziehen, in der bei ihr einen Nierentransplantation durchgeführt wurde. Wie Selena nun jedoch verrät, war der Eingriff komplizierter als erwartet. Während die OP nämlich auf zwei Stunden angesetzt war, lag die Sängerin für ganze sieben Stunden auf dem OP-Tisch, So erklärt Selena gegenüber dem "WSJ. Magazine": "Der Lupus war eine große Sache, die mir passiert ist, dann kam die Nierensache, und das war das Beängstigende, weil du tatsächlich sterben könntest." Abschließend ergänzt sie: "Ich bin einfach so froh, am Leben zu sein." Emotionale Worte, die zeigen: Selena ist eine absolute Power-Frau!

