Selena Gomez: Schwanger?

Baby trotz Trennung? Die On-Off-Beziehung von Selena Gomez (25) und Justin Bieber (25) ist zwar gerade wieder "Off", dennoch soll die Sängerin nun mit einer verdächtigen Bauch-Rundung gesichtet worden sein.

Ist Selena Gomez etwa schwanger von Justin Bieber? In schwarzen Leggins und einer kurzen Jacke maschiert Selena in einen "Starbucks" in Kalifornien. Ihr Outfit gewährt dabei einen guten Blick auf auf ihren Bauch. Auf den Paparazzi-Fotos zu sehen: Eine ziemlich eindeutige Wölbung.

Justin Bieber & Selena Gomez: Alles aus!

Ist die Gewichtszunahme eine Nachwirkung von Selana Gomez OP?

Diese könnte aber auch einen ganz anderen Grund haben! Gewichtszunahme ist eine mögliche Nachwirkung einer Nierentransplantation, wie Selena Gomez im vergangenen Jahr eine hatte. Vielleicht hat sie also aiuch einfach nur zugenommen.

Bereits Mitte März, als die 25-Jährige im Urlaub war und im Bikini entspannte, präsentierte sie sich weitaus rundlicher als noch Ende vergangenen Jahres.

