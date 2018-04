Selena Gomez: So knallhart rechnet ihr Ex jetzt mit ihr ab

Eigentlich interessieren sich alle momentan nur für das Liebes-Chaos um Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24). Dennoch meldet sich jetzt ein anderer Ex der 25-Jährigen. "The Weeknd" (28) rechnet mit Selena Gomez ab.

Harte Worte an Selena Gomez

Sänger "The Weeknd", der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, und Selena Gomez waren rund zehn Monate ein Paar. Für ihn scheint es die große Liebe gewesen zu sein... So klingt es zumindest in seinem neuen Song.

"Ich sagte, dass ich nichts mehr für dich empfinde, Baby, aber ich habe gelogen", lautet eine in dem Lied. "Ich hätte fast einen Teil von mir für dich geopfert", singt er sogar weiter und kann damit eigentlich nur die unheilbare Autoimmunkrankeit "Lupus" seiner Ex meinen.

Hätte "The Weeknd" Selena Gomez eine Niere gespendet?

Wegen der Erkrankung brauchte Selena Gomez nämlich eine Spenderniere, die sie schließlich von einer guten Freundin bekam. Hätte also auch "The Weeknd" ein Organ für die Sängerin gegeben? Fraglich.

Der Sänger wirft Selena Gomez vor, dass er für sie nur eine "Station" gewesen sei. Schließlich ist sie zu Justin Bieber zurückgekehrt. Auch, wenn momentan unklar ist, ob Bieber und Selena noch ein Paar sind - diese Entscheidung der 25-Jährigen scheint "The Weeknd" hart getroffen zu haben. So hart, dass er einen Song texten musste, um endlich mit ihr abschließen zu können...