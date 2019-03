Reddit this

Selena Gomez: So reagiert sie auf die Liebesbeichte von Justin Bieber

Als vorgeworfen wurde, dass er Hailey nur geheiratet habe, um seine Ex wieder zurückzubekommen, hatte er klare Worte - und zwar für seine Ex!

Justin Bieber: "Ich liebe Selena noch immer!"

Justin Bieber: Süße Liebeserklärung an Selena Gomez

Justin Bieber betonte zwar, dass er seine Frau Hailey Bieber über alles liebt, doch im gleichen Atemzug machte er auch seiner Ex eine Liebeserklärung. "Ich habe Selena geliebt und liebe sie noch immer. Sie wird immer einen Platz in meinen Herzen haben, aber ich bin total verliebt in meine Frau und sie ist das absolut Beste, das mir jemals passiert ist", schrieb er diese Woche bei .

Eine Nachricht, die natürlich auch Selena Gomez erreichte.

So reagiert Selena Gomez auf das Geständnis

Die Sängerin soll ganz gerührt von den Worten ihres Ex sein. "Selena weiß zu schätzen, was Justin über sie gesagt hat und teilt dieselben Gefühle", so ein Insider gegenüber " Life". "Sie gibt ihr Bestes, um Justin Raum zu geben und seine Ehe mit Hailey zu respektieren."