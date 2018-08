Selena Gomez: Süße Liebeserklärung

musste in letzter Zeit viel durchmachen. Nach der Verlobung von ihrem Ex mit Hailey Baldwin überschlugen sich die Schlagzeilen. Selena leidet extrem unter der Situation, futterte sich aus Frust sogar vier Kilo an. In dieser schweren Zeit immer an ihrer Seite: Ihre vier besten Freundinnen.

Selena Gomez: Fiese Klatsche für Ex-Justin Bieber!

Ihre Liebe geht unter die Haut

Jetzt besiegelten Selena, Raquelle Stevens, Ashley Cook und Courtney J Barry ihre Freundschaft sogar mit einem süßen Tattoo. Alle vier Frauen ließen sich die Zahl 4 auf ein Körperteil stechen. Stolz präsentierte Selena das Ergebnis auf - und schrieb dazu: 4, weil mir diese Frauen schon seit sieben Jahren beistehen. 4, weil ihr die 4 für den Rest meines Lebens seid. Ich liebe euch! Ihr macht mich zu einem stärkeren und besseren Menschen. Wir haben so viel durchgemacht. Auf die nächsten 50 Jahre."

Selena Gomez: Wundervolle Neuigkeiten!

"Du bist meine Nummer 1"

Damit nicht genug! Auf den Rippen von Selena und ihrer besten Freundin Courtney prangt neuerdings auch eine kleine 1. "Du bist meine Nummer 1. Wie du die merkwürdigsten Situationen im Leben händelst, ist unbeschreiblich. Die kleinsten Geschichten anderer bewegen dich. Du gibst einem dein Parfüm, wenn dir einer sagt, dass du gut riechst. Du bist unglaublich witzig und du stehst immer zu deinem Glauben.“

Wer braucht schon Justin Bieber, wenn man solche Freundinnen hat?