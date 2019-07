Selena Gomez: Tränen-Ausbruch! Jetzt schüttet sie ihr Herz aus!

Reddit this

Wow! Was für emotionale Worte von Selena Gomez! Pünktlich zu ihrem Geburtstag wendet sich die Beauty nun mit einer rührenden Botschaft an ihre Fans!

geht es endlich wieder besser! Nachdem sich die im vergangen Jahr in eine Klinik einwies, befindet sie sich mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung! Dies zeigt nun auch der jüngste Post der Sängerin!

Selena Gomez feiert ihren Geburtstag ausgelassen

Wie nun ein Insider berichtet, reiste Selena im Rahmen ihres 27. Geburtstages mit ein paar Freundinnen nach Rom, um das Dolce Vita in vollen Zügen zu genießen. Die Quelle verrät gegenüber "E! ": "Selena kam zum Mittagessen mit einer Gruppe von Freunden an. Auf dem Tisch standen mehrere Gerichte wie roher Fisch, Tagliatelle mit Hummer, Pasta mit Wodkasauce und verschiedene Salate. Sie plauderten und lachten die ganze Zeit. Keine Kerzen, Karten oder Kuchen, aber sie hatten Eis und Tiramisu." Was für ein gelungener Tag! Doch damit nicht genug...

Selena ist dankbar

Obwohl Selena sich die letzten Monate eine Social Media Pause gönnte, wendet sie sich nun an ihre Fans und erklärt: "Nun, ich bin jetzt 27 Jahre alt. Ich wollte jedem Einzelnen von euch für eure Worte an meinem Geburtstag danken. Nicht nur die kurzen Nachrichten. Der Gedanke, der hinter jedem Wort steckt, das ihr schreibt, endet damit, dass ich dankbare Tränen vergieße, wie ich es gestern Abend auch getan habe. Ich bete für euch alle. Ich liebe euch."

