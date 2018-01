Selena Gomez: Trauriger Schlussstrich

Die Sängerin und ihr Liebster wollen Eltern werden – und lösen damit ein Riesen-Familien-Drama aus...

Sie schiebt stolz den Kinderwagen, lächelt selig und schaut verliebt auf das glucksende Baby vor ihr: Als Selena Gomez vor wenigen Tagen mit dem Kind einer Freundin in Los Angeles spazieren ging, wirkte sie überglücklich. Macht sich da etwa Vorfreude auf ihren eigenen Nachwuchs breit? Wie es aus Sels Umfeld heißt, sollen die 25-Jährige und ihr Liebster Justin Bieber (23) nämlich fleißig an ihrem ersten Baby arbeiten.

„Mein Lebensziel ist es, glücklich zu sein und eine Familie zu gründen“, betonte die Pop-Prinzessin in der Vergangenheit immer wieder. Und auch Justin freut sich: „Ich kann es kaum erwarten, endlich Kinder zu haben.“ Neuigkeiten, die Selenas Mutter Mandy Teefey mächtig zusetzen und sie im wahrsten Sinne des Wortes in den Wahnsinn treiben. Denn nur wenige Stunden nachdem Selena mit dem Kinderwagen abgelichtet wurde, kam die 41-Jährige mit einem Nervenzusammenbruch in ein Krankenhaus.

Selena bricht mit ihrer Mutter

„Sel hat ihr erzählt, dass sie und Justin ein Baby planen“, heißt es. „Sie hatten deshalb einen furchtbaren Streit, und Mandy ist unter dem Stress zusammengebrochen. Sie hat immer noch gehofft, dass die Beziehung nicht lange hält.“ Doch dass ihre Mutter gegen ihren Freund wettert, will Selena nicht mehr hören. Seit dem großen Knall reden die zwei nicht mehr miteinander, und Mandy hält ihre Meinung über die – in ihren Augen – furchtbare Beziehung selbst in der Öffentlichkeit nicht zurück.

Justin Bieber & Selena Gomez: Das sagt seine Mutter zum Liebes-Comeback

Neuerdings folgt sie Selena nicht einmal mehr auf Instagram, woraufhin die Sängerin selbst ihre Mutter ebenfalls aus ihrer Follower-Liste entfernt hat. Klingt nicht gerade danach, als würde sich dieses Drama schnell wieder einrenken. Vor allem, weil auch der Rest von Sels Familie von ihrem On/Off-Freund weniger als nichts hält. Der unfreundliche Wortlaut eines Onkels fasst die traurige Situation zusammen: „Justin ist ein abscheulicher Mensch und wird nie von uns akzeptiert werden. Solange Selena mit ihm auf irgendeine Art und Weise verbunden ist, ist sie uns nicht treu!“