Selena Gomez: Überraschendes Liebescomeback!

hatte bisher einfach kein Glück mit den Männern! Ihr Ex-Freund hat sich gerade mit Hailey Baldwin verlobt. Für Selena ein Schlag ins Gesicht! Auch die Liason mit Rapper The Weekend ging in die Brüche. Doch jetzt soll sie sich endlich von ihrem Liebes-Frust erholt haben. Ein neuer (alter) Mann zaubert ihr wieder ein Lächeln ins Gesicht...

Selena Gomez: Geheimpakt enthüllt! Sie will Justin Biebers Hochzeit verhindern

Urlaub in Italien mit David Henrie

Aktuell verbringt Selena ein paar entspannte Tage in Italien. An ihrer Seite: Kein Unbekannter! Die 26-Jährige wurde gemeinsam mit Schauspieler David Henrie gesichtet. Die beiden kennen sich schon seit einiger Zeit. In der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" spielte er ihren großen Bruder. Den beiden wurde schon damals eine Beziehung nachgesagt.

June 18: Selena and David Henrie with fans in Italy pic.twitter.com/Q40Xyar2Gl — Selena Gomez (@SelenaHQMedia) 18. Juni 2018

Selena Gomez: Dieses Foto haut alle um!

Affäre mit einem verheirateten Mann?

Sind zwischen den beiden wieder die alten Gefühle hochgekocht - oder handelt es nur um ein freundschaftliches Treffen? Das Pikante: Seit 2017 ist David eigentlich mit der acht Jahre älteren Maria Cahill verheiratet. Selena war sogar Gast auf der Hochzeit. Von seiner Frau fehlte in Italien jedoch jede Spur...