Selena Gomez: Unfassbar, wen sie jetzt datet!

Die einen stehen auf Drei-Tage-Bärte, auf Muskeln oder auf gepflegte Hände. Selena Gomez (25) steht anscheinend auf den Namen "Justin"! Denn die Sängerin hat jetzt angeblich ihren On-off-Freund Justin Bieber (24) in die Wüste geschickt, nachdem er mit einem Model geflirtet hat. Und sich direkt den nächsten Justin geschnappt...

Justin Bieber & Selena Gomez: Die Situation droht zu eskalieren!

Selena Gomez: Justin Theroux steht auf sie

Und der ist bei Weitem kein Unbekannter! Ihr neuer Justin (46) ist nämlich der Ex-Mann von Jennifer Aniston (49). Ihre Ehe hielt allerdings nur zwei Jahre - etwa wegen Selena? Theroux soll nämlich -laut eines Insiders- schon seit Ewigkeiten auf die hübsche Brünette stehen. Sie war eine Freundin des ehemaligen Liebespaares. Und für Justin wird sie jetzt vielleicht sogar noch mehr als nur eine Freundin...

Selena Gomez: Streit mit Jennifer Aniston?

"Es war so eine Art offenes Geheimnis, dass Justin ein Auge auf Selena geworfen hat, seit er und Jen mal mit ihr abhingen", behauptet der Insider gegenüber "Radar Online". Er soll ganz vernarrt in die junge Schönheit sein, die theoretisch seine Tochter sein könnte. Ständig soll er ihr Nachrichten schicken, die alles andere als väterlich sind.

Und Selena hat angeblich Gefallen an dem attraktiven Regisseur gefunden! Ihre Fans stellen jetzt natürlich Fragen. Ist Selena nur höflich? Oder geschmeichelt? Oder will sie ihren untreuen Ex etwa eifersüchtig machen? Eines steht jedenfalls fest: Jennifer heißt es bestimmt nicht gut, so schnell ersetzt zu werden...