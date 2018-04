Selena Gomez: Wieder glücklich nach der Trennung von Justin Bieber

Liebeskummer? Um Gottes willen: nein! Nachdem mit Justin wieder alles aus ist, feiert Selena Gomez ihren Frust mit ihrer Bibel-Clique nämlich einfach weg...

Lachen ist noch immer die beste Medizin. Während sich die meisten Frauen nach einer Trennung erst mal wochenlang verschanzen und versuchen, ihren Liebeskummer mit Netflix und Nuss-Nougat-Creme zu kurieren, setzt Selena Gomez (25) nach dem gefühlt 100. Liebes-Aus von Justin Bieber (24) diesmal auf die heilende Wirkung von jeder Menge Glückshormonen. Mit einer Gruppe von guten (bibelfesten) Freunden (alles Anhänger der Hillsong Church) ging’s unter die Sonne Australiens.

Also so weit weg von Justin wie nur irgendwie möglich. Hier steht jetzt so ziemlich alles auf Selenas Genesungsplan, was dumme Gedanken vertreibt und das Ego streichelt: Bummeln durch die Straßen von Sydney (großes Foto), eine Bootstour entlang der Küste (oben) und Lachen, Lächeln, Loslassen. Während sich Selena den Frust also gerade wegfeiert, ist zu Hause in Los Angeles alles beim Alten geblieben: Justin verbringt die Nächte auf schlechten Partys, säuft, kifft – und hat sich schon nach kürzester Zeit blonden Selena-Ersatz in seinen schwarzen SUV geladen. Man muss kein Mediziner sein, um beurteilen zu können, welches dieser beiden Anti-Liebeskummer-Programme gesünder ist … „Selena hat aus den vielen Trennungen von Justin einfach gelernt“, verrät uns ein enger Freund der leiderprobten Sängerin.

Justin Bieber & Selena Gomez: Die Situation droht zu eskalieren!

„Nachdem klar war, dass sie und Justin jetzt erst mal wieder auf Abstand gehen, wollte sie sich davon nicht schon wieder so runterziehen lassen – das hat sie schon oft genug hinter sich.“ Und tatsächlich: Es sieht wirklich ganz so aus, als hätte sich Miss Gomez so langsam unabhängig gemacht von Justin, als hätte er nicht mehr so viel Einfluss auf sie. Und ganz ehrlich: Das sieht man auch! Hatte der Bieber sie früher immer regelmäßig mit in die Bizeps-Bude geschleift, pfeift Selena heute auf das für ihn so wichtige Sixpack. Da, wo einst stahlharte Muskeln waren, sind jetzt schöne weibliche Kurven. „Frauen versuchen immer, einem perfekten Schönheitsideal zu entsprechen, dabei endet das meist nur in Verzweiflung und Selbsthass“, postete sie gerade erst auf Instagram. Gefällt uns!