Selena Gomez: Wundervolle Nachrichten nach dem Zusammenbruch

sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Im Oktober letzten Jahres wurde sie wegen eines Nervenzusammenbruchs ins Krankenhaus eingeliefert. Wochenlang ließ sie sich in einer Psychoklinik behandeln, zog sich anschließend aus der Öffentlichkeit zurück.

Bewegende Botschaft auf Instagram

Auf ihrem -Account richtete sie jetzt rührende Worte an ihre Fans: "Es ist schon eine Weile her, seit ihr von mir gehört habt, aber ich wollte allen ein frohes neues Jahr wünschen und euch für eure Liebe und Unterstützung danken", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von sich. "Das vergangene Jahr war definitiv ein Jahr der Selbstreflexion, der Herausforderungen und des Wachstums. Es sind immer diese Herausforderungen, die einem zeigen, wer man ist und was man überwinden kann. Glaubt mir, es ist nicht einfach, aber ich bin stolz auf die Person, die ich geworden bin, und ich freue mich auf das kommende Jahr. Ich liebe euch alle."

Bereits im September kündigte Selena an, dass sie sich eine Weile aus den sozialen Netzwerken zurückziehen wird. "Ich möchte einen Schritt zurückzutreten und in der Gegenwart und für den Moment leben", sagte sie damals. Mittlerweile scheint sie ihre Meinung wieder geändert zu haben. Ihre Fans freut's!