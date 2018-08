Selena Gomez: Wundervolle Neuigkeiten!

Nach dem ganzen Liebes-Drama mit Ex geht es endlich wieder bergauf für . Auf ihrem -Account überraschte sie die Fans jetzt mit tollen Nachrichten...

Selena Gomez: Fiese Klatsche für Ex-Justin Bieber!

Selenas zweite Kollektion kommt auf den Markt

Letztes Jahr ging für die Sängerin ein Traum in Erfüllung: Sie wurde das Gesicht der amerikanischen Modemarke "Coach". "Ich liebe die Marke. Egal wo auch immer auf der Welt – wenn ich etwas von Coach sehe, fällt es mir auf", erzählt sie kürzlich in einem Interview. "Ich zeige darauf und sage 'Oh sieh mal, Coach!'. Ich komme mir dann vor wie eine stolze Mama!"

Selena Gomez: Dieses Foto haut alle um!

Nach ihrer Handtaschen-Debütkollektion kommt im Herbst bereits ihre zweite Linie "Selena Gomez x Coach" auf den Markt. Neben Kleidung und Handtaschen wird sie auch kleinere beinhalten. Einen kleinen Vorgeschmack für die Fans gab die Sängerin bereits. Auf Instagram zeigte sie stolz die ersten Teile: Coole Umhänge- und Bauchtaschen in Schwarz, Weiß und . "Ich probiere gerade die neuen 'Coach'-Sachen mit meinen Freundinnen aus", kommentierte sie.

"Selena weiß genau, was sie will"

Für "Selena Gomez x Coach" arbeitete die Sängerin mit dem britischen Kreativdirektor Stuart Vevers zusammen. "Ich wollte immer schon mit Selena arbeiten, denn sie weiß genau, was sie will", so der Designer. "Es war toll zu sehen, was sie sich dieses Mal für die Kleidungsstücke und Accessoires überlegt hat." Ab dem 31. August können sich die Fans davon selber überzeugen. Dann sind ihre modischen Teile erhältlich.