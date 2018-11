Selena Gomez: Wundervolle Neuigkeiten! Sie hat die Klinik verlassen

Schwere Wochen liegen hinter Superstar . Am 10. Oktober wurde sie ins Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles eingeliefert. Bereits im September hatte sie einen schlimmen Kollaps wegen ihrer schlechten Blutwerte. Die Sängerin leidet an der Autoimmunerkrankung Lupus. Deswegen musste ihr sogar schon eine Niere transplantiert werden. Außerdem hatte die 26-Jährige immer wieder Panikattacken und Angstzustände. Die Hochzeit ihres Ex soll das Fass dann endgültig zum Überlaufen gebracht haben.

"Selena erholt sich langsam von diesem Albtraum"

Doch jetzt können alle Fans aufatmen! Die 26-Jährige befindet sich auf dem Weg der Besserung. "Selena erholt sich langsam von diesem furchtbaren Albtraum", berichtet erst kürzlich ein Insider gegenüber " Life". Sie fühlt sich deutlich gesünder und glücklicher als noch vor ein paar Wochen. Langsam widmet sie sich sogar schon wieder neuen Musikprojekten.

Selena Gomez: Überraschender Trost nach ihrem Zusammenbruch

Die Therapie hat angeschlagen

In der Klinik soll sie an einer dialektischen Verhaltenstherapie teilgenommen haben. Mit Erfolg! Das amerikanische Portal "TMZ" hat jetzt rausgefunden, dass Selena nicht weiter stationär behandelt werden muss. Nach ihrer Entlassung ist die Chartstürmerin erstmal untergetaucht, um nach den ganzen Strapazen der letzten Wochen endlich wieder zu Ruhe zu kommen...