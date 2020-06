Selena Gomez & Zac Efron: Hat es bei den beiden gefunkt?

Die beiden stehen aktuell gemeinsam vor der Kamera für die Fortsetzung der Erfolgskomödie „Bad Neighbors“. Selena und Zac sind aber nicht nur Schauspielkollegen, sondern auch sehr gute Freunde. Oder vielleicht sogar noch mehr als das?

Insidern zufolge sollen die beiden permanent am Set zusammen herumalbern und total vertraut miteinander wirken. Doch so richtig brodelt die Gerüchteküche erst seitdem Zac Selena in ein Striplokal ausgeführt haben soll. So berichtete das „Star Magazine“, dass sie im Club „The Cheetah Lounge“ in Atlanta einen feucht fröhlichen Abend verbracht haben sollen. „Zac hat einen Stripper gefragt, ob er Selena einen Lap Dance geben könne! Daraufhin hat Selena beinahe ihren Drink ausgespuckt, weil sie so laut loslachen musste“, plaudert ein Beobachter aus. Zusammen finden die Zwei anscheinend immer Grund zum Lachen. Ob da bald mehr draus werden könnte?

Wenn es um die gemeinsame Chemie geht, ist da durchaus alles möglich! Allerdings gibt es auch einen Haken: Zac Efron ist seit mittlerweile einem Jahr glücklich vergeben an seine Freundin Sami Miro! Pech für Selena, die ja nach den gescheiterten Beziehungen mit Justin Bieber und DJ Zedd mal wieder Single ist. Sollte sie über Zacs Beziehungsstatus enttäuscht sein, so lässt sich die 22-jährige das zumindest nicht anmerken. Immer wieder betont sie, wie glücklich sie als Single ist.