Selena Gomez: Zuckersüße Nachwuchs-News!

ist ein echter Tierfreund. Seit ihrem 16. Lebensjahr engagiert sich die Sängerin für Streuner und ist Mitglied der Hilfsorganisation "Do Something", die sich um zurückgelassene Hunde in Puerto Rico kümmern. Letzten gab Selena Welpe Winnie ein neues zu Hause. Jetzt gibt es noch mehr Nachwuchs...

Selena Gomez: Neuer Freund? Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Selena Gomez ist frisch gebackene Hunde-Mama

Auf lässt Selena jetzt die Bombe platzen. "Ich möchte euch ein neues Familienmitglied vorstellen: Daisy", sagte Selena in einem Live-Video, während sie ihr flauschiges Hündchen in die Kamera hielt. "Ich konnte nicht anders. Ich musste sie behalten." Doch wie versteht sich Neuankömmling Daisy mit Winnie? "Die beiden sind bereits beste Freunde."

Selena Gomez bleibt zu Hause

Die beiden Hunde sind in dieser schweren Zeit sicherlich eine gute Ablenkung für Selena. Sie bleibt wegen der Ausbreitung des Coronavirus momentan zu Hause. "Ich bin nicht wirklich rausgegangen. Also ich habe mein Haus verlassen, um meine Schwester zu sehen. Ich hoffe, dass ihr das alles ernst nehmt."

