Seltenes Himmel-Phänomen im Februar

Der Februar hat gastronomisch gleich mehrere Besonderheiten zu bieten.

In dem Monat gibt es keinen Vollmond – der Grund: Dieser findet nur alle 29 Tage statt. Da der nächste Vollmond am 31. Januar ist und der Februar aber nur 28 Tage hat, ist der nächste Vollmond erst wieder am 1. März – der Februar geht also leer aus. Am 11. Februar ist der Mond übrigens am weitesten von der Erde entfernt

Dafür gibt es im Februar eine Sonnenfinsternis – diese ist aber leider nicht in Deutschland, sondern nur in der Antarktis und an der Spitze Südamerikas zu sehen. Im Februar ist außerdem die Venus am Himmel zu sehen. In der Abenddämmerung soll sie als kleiner Punkt zu beobachten sein.

Hellster Planet ist Jupiter und auch er erleuchtet in dem Monat am Himmel. Es ist also ganz schön viel los und es lohnt sich, immer mal ein Blick am Abend in den Himmel zu werfen…