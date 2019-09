Senay Fröhlich: Intime Enthüllung über Menowins Vergangenheit

Reddit this

Menowin Fröhlich und Senay hatten es nicht immer leicht. In ihrer Beziehung gab es auch viele schlechte Zeiten. Jetzt verrät die hübsche Türkin, wie die heikle Vergangenheit ihres Liebsten bei ihrer Familie ankommt.

Vor rund einer Woche gaben und Senay sich das Ja-Wort. Damit ging für die beiden ein großer Traum in Erfüllung. In ihrer langjährigen Beziehung gab es nämlich nicht nur Höhen, sondern auch viele Tiefen. Diese scheinen nun endlich der Vergangenheit anzugehören.

Senay spricht über Menowins Vergangenheit

Während einer Fragerunde auf wollte ein Fan wissen, ob Senays Eltern Menowin akzeptiert haben, obwohl er in der Vergangenheit viele Probleme hatte. „Also, meine Mama hat alles für mich akzeptiert, wie es eine Mutter halt so macht. Sie will mich glücklich sehen“, erklärt die 28-Jährige.

Doch sie schlägt auch ernstere Töne an: „Klar ist es für eine Mutter schlimm, wenn das eigene Kind leidet oder unglücklich ist. Aber jeder hat mal so etwas. Das Leben ist halt kein Wunschkonzert, sondern man muss aus dem Leben etwas machen. Von nix kommt nix. Wenn man fleißig ist im Leben, dann bekommt man auch etwas Gutes zurück.“

